Гороскоп на 15 июля 2022 года Телец

Гороскоп на 15 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 15.07.2022



Телец



Сегодня Тельцам придется найти баланс между дисциплиной и независимостью, рамками профессионального долга и свободной деятельностью. Именно отсутствие такого баланса может лечь в основу сегодняшних неприятностей - например, цейтнота во фрилансерской работе или барьера во взаимоотношениях с официальным руководством. Веский аргумент в пользу соблюдения правил - финансовый или карьерный интерес (Rambler/гороскопы).