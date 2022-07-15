Гороскоп на 15 июля 2022 года Близнецы

Гороскоп на 15 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Точный гороскоп на сегодня 15.07.2022



Близнецы



Сегодня звезды советуют Близнецам строже соблюдать закон и основы профессиональной этики. Общий фон дня гармоничен, достаточно стабилен и помогает держаться в рамках, но нештатная новая ситуация или дружеское окружение могут подтолкнуть к нарушению базовых правил в какой-то сфере. Стоит помнить, что это сделает уязвимее ваши «тылы», включая финансовые, и создаст невидимые, но ощутимые проблемы (Rambler/гороскопы).