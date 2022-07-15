Гороскоп на 15 июля 2022 года Скорпион

Гороскоп на 15 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Точный гороскоп на сегодня 15.07.2022



Скорпион



В этот день Скорпионам важно выдержать правильную дистанцию в любом общении. От этого зависит комфорт в доме, взаимопонимание в дружеских и любовных отношениях, плодотворность делового сотрудничества. Если вчера накалились страсти, сегодня полезно «разойтись по разные стороны ринга» и дать себе время эмоционально остыть. Придется заранее смириться с известной системой ограничений или контроля (Rambler/гороскопы).