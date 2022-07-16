Гороскоп на 16 июля 2022 года Телец

Гороскоп на 16 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 16.07.2022



Телец



Тельцам стоит скептичнее отнестись к утренним планам, так как в течение дня они могут измениться. Утро подходит для целевых плановых покупок, при условии, что они не отнимут много времени и сил. Вторая половина дня подскажет новый и, возможно, неожиданный род занятий. В это время можно погрузиться в оригинальное и эмоционально захватывающее увлечение, которое с вами разделяют близкие или друзья (Rambler/гороскопы).