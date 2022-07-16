Гороскоп на 16 июля 2022 года Лев

Гороскоп на 16 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 16.07.2022



Лев



Сегодня Львам стоит заранее уточнить для себя приемлемые рамки поведения и строго их придерживаться. Следование формальностям часто будет для них настоящей спасительной ширмой, за которой они смогут спрятать свои мысли или чувства либо скрыть свою временную слабость. Стандартный ритуал поможет сохранить на будущее связи, избежать нагнетания претензий или несвоевременного обострения конкуренции (Rambler/гороскопы).