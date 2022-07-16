Гороскоп на 16 июля 2022 года Весы

Гороскоп на 16 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 16.07.2022



Весы



Весам сегодня лучше уточнять и выверять свои планы утром, так как уже к середине дня их мышление может стать менее ясным, четким и организованным. То же произойдет и с окружающими - например, станут менее предсказуемыми друзья, не такими послушными и дисциплинированными окажутся дети, потребуют заботы питомцы. Могут появиться скрытые вынужденные хлопоты или напомнить о себе нюансы самочувствия (Rambler/гороскопы).