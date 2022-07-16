Гороскоп на 16 июля 2022 года Скорпион

Гороскоп на 16 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Точный гороскоп на сегодня 16.07.2022



Скорпион



Скорпионам звезды подсказывают, что сегодня события начнут разворачиваться в их пользу после полудня. Если утром условия кажутся неподходящими, не огорчайтесь, планируйте задуманное на вторую половину суток и все получится. Скорпионы, которые в начале дня испытывают нехватку творческого вдохновения или делового азарта, тоже могут не беспокоиться: вторая половина дня подарит им и энергию, и идеи (Rambler/гороскопы).