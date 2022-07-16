Гороскоп на 16 июля 2022 года Козерог

Гороскоп на 16 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 16.07.2022



Козерог



Сегодня у Козерогов появится явное или тайное поле деятельности, которое они могут использовать по своему усмотрению. В зависимости от ситуации они могут заняться секретным делом, полезным хобби или развитием бизнеса, начать искать подходы к нужным людям. При соответствующем настрое принесут пользу физические нагрузки, но усиленные тренировки не рекомендуются. Хороший фон для любых дел - музыка (Rambler/гороскопы).