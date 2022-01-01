Какой праздник 16 июля 2022 года. Какой церковный и народный праздник

В России и мире 16 июля 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 16 июля



- День рисования на асфальте

В этот праздник мастера и все желающие выходят на улицы, площади городов и рисуют цветными мелками или красками.



Какой церковный и народный праздник отмечают 16 июля



- Мокий и Марк, Стожары

День памяти мучеников Мокия и Марка, которые жили во времена императора Максимиана и были верными христианами. Стожарами древние славяне называли Плеяду – скопление небесных светил в созвездии Тельца, которые были хорошо видны невооруженным глазом в это время года. Название праздника «Маков день» связано со сбором мака в этот период.