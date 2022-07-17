Гороскоп на 17 июля 2022 года Весы

Гороскоп на 17 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 17.07.2022



Весы



Вам захочется купить везде, все и сразу. Звезды не советуют тратить так много денег – впереди вас ждут новые покупки и неприятности, на которые придется раскошелиться. Можно залезть в глубокий долг, если не распоряжаться финансами неправильно. Предложения сегодня будут сыпаться на вашу голову, и звезды советуют держаться от них подальше – почти все из них будут провальными и лишь запутают вас (Rambler/гороскопы).