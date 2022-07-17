Гороскоп на 17 июля 2022 года Скорпион

Гороскоп на 17 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Точный гороскоп на сегодня 17.07.2022



Скорпион



Одиночество целительно для вас сегодня. Вы все время варитесь в гуще событий и много времени тратите на разговоры с другими. Сегодня вам нужен внутренний диалог, чтобы разобраться в себе и в своих желаниях. Исполнять их сейчас же – плохая идея. Отложите на несколько дней, чтобы точно понять, что вам это нужно. На личном фронте тоже не стоит проявлять активность – можно спугнуть вторую половинку (Rambler/гороскопы).