Гороскоп на 17 июля 2022 года Козерог

Гороскоп на 17 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 17.07.2022



Козерог



Не стоит стучать кулаком в грудь и отстаивать свое мнение всеми возможными способами. Вас не только не услышат, но и не поймут. Попридержите инициативу – она в этот день только добавит вам проблем. Лучше сейчас устремить свой взгляд внутрь себя и понять, чего вы хотите от жизни. На личном фронте все прекрасно – говорите слова любви и делайте сюрпризы, но ничего нового не предлагайте, время еще не пришло (Rambler/гороскопы).