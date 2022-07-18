Гороскоп на 18 июля 2022 года Телец

Гороскоп на 18 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 18.07.2022



Телец



Сегодня звезды рекомендуют Тельцам уточнять все важные для них нюансы с утра, по вчерашним горячим следам. Ощутимые изменения в обстановке и поведении ожидаются ближе к вечеру. У многих Тельцов появляются новые, часто приятные поводы для общения со своим ближайшим окружением и для тайной гордости - влекущие за собой не только изменение настроения, но и срочные вынужденные траты, иногда крупные (Rambler/гороскопы).