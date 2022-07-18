Гороскоп на 18 июля 2022 года Близнецы

Гороскоп на 18 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Точный гороскоп на сегодня 18.07.2022



Близнецы



Вновь пересмотрите свои планы и проекты – возможно, где-то вы просчитались, и сейчас самое время устранить ошибки. Прислушивайтесь к внутренним ощущениям – сегодня они помогут выбрать верный путь и не свалиться в пучину проблем и ссор. Общаться с близкими будет ну очень нелегко – споры будут рождаться на пустом месте. Так что больше времени проводите в одиночестве – рефлексируйте и стройте планы на будущее (Rambler/гороскопы).



















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