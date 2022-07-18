Гороскоп на 18 июля 2022 года Лев

Гороскоп на 18 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 18.07.2022



Лев



И настроение, и работоспособность на высоте. Не теряйте бодрости духа, и тогда у вас все получится. Но не стоит быть у всех на виду – сегодня нужно уйти в тень и наблюдать за всем «из-за кустов». Работать лучше в первую половину дня, пока у вас есть запал. А вот вечером можно отдохнуть с друзьями, сходить куда-то. Но стоит быть осторожнее с алкоголем – завтра все же на работу (Rambler/гороскопы).