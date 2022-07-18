Гороскоп на 18 июля 2022 года Козерог

Гороскоп на 18 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 18.07.2022



Козерог



Высказывайте все, что у вас на душе – сейчас вас поймут предельно четко. Особенно это относится к любимым – выскажите все, ничего не утаивая. Не бойтесь браться за что-то действительно важное и стоящее. Если вы приложите достаточно сил, у вас все получится. Стоит подготовиться к переменам, которые уже стучатся в ваши двери – они могут перевернуть вашу жизнь с ног на голову (Rambler/гороскопы).