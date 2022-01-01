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Какой праздник 18 июля 2022 года. Какой церковный и народный праздник


В России и мире 18 июля 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 18 июля

- День создания органов государственного пожарного надзора в России
Праздник приурочен к подписанию «Положения об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР» Всероссийским ЦИК и Советом народных комиссаров 18 июля 1927 года.

- День хозяйственной службы органов внутренних дел РФ
Праздник отмечается с 2001 года. В этот день, в 1918 году, решением исполкома Петросовета, центральный, районные и подрайонные Комитеты революционной охраны были преобразованы в Комендатуры революционной охраны.

Какой церковный и народный праздник отмечают 18 июля

- Афанасьев день (Месяцев праздник)
День памяти Афанасия Афонского, игумена. Основатель и игумен общежительного монастыря со строгим уставом на Афоне. Обладал даром прозорливости и чудотворений. Название «Месяцев праздник» день получил за наблюдение за ночным светилом в это время.









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