Какой праздник 18 июля 2022 года. Какой церковный и народный праздник

В России и мире 18 июля 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 18 июля



- День создания органов государственного пожарного надзора в России

Праздник приурочен к подписанию «Положения об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР» Всероссийским ЦИК и Советом народных комиссаров 18 июля 1927 года.



- День хозяйственной службы органов внутренних дел РФ

Праздник отмечается с 2001 года. В этот день, в 1918 году, решением исполкома Петросовета, центральный, районные и подрайонные Комитеты революционной охраны были преобразованы в Комендатуры революционной охраны.



Какой церковный и народный праздник отмечают 18 июля



- Афанасьев день (Месяцев праздник)

День памяти Афанасия Афонского, игумена. Основатель и игумен общежительного монастыря со строгим уставом на Афоне. Обладал даром прозорливости и чудотворений. Название «Месяцев праздник» день получил за наблюдение за ночным светилом в это время.