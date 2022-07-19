Гороскоп на 19 июля 2022 года Телец

Гороскоп на 19 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 19.07.2022



Телец



Сегодня звезды советуют Тельцам ловить миг удачи, не раздумывая. День не располагает к основательным размышлениям и тщательной подготовке, а также к чрезмерному скепсису - наоборот, многое решают быстрота, находчивость и вера в успех. С другой стороны, везение может оказаться случайным и не дать того, к чему вы стремитесь. Вечер может принести новые темы для разговоров в семье, чреватые спорами (Rambler/гороскопы).