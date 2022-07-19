Гороскоп на 19 июля 2022 года Весы

Гороскоп на 19 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 19.07.2022



Весы



Сегодня Весам придется мириться с чьим-то превосходством - например, с более высоким авторитетом и уровнем популярности партнера. Им будет сложно принять этот факт, если они честолюбивы и хотят сохранить свое «место под солнцем». Важно быть увереннее в себе и дипломатичнее. Хорошая сторона дня - гармонизация общения. Важные встречи, переписку и неофициальные разговоры лучше перенести на вечер (Rambler/гороскопы).