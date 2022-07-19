Гороскоп на 19 июля 2022 года Козерог

Гороскоп на 19 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 19.07.2022



Козерог



Сегодня внимание Козерогов могут удерживать домашние реалии. Не исключено, что они вновь окажутся перед дилеммой, решить которую пока не готовы. Многим Козерогам добавят дискомфорта неоконченные жилищные дела или противоречивые настроения в семейном кругу. Козерогам, вовлеченным в долгую дискуссию, стоит быть внимательнее к переменам в ее повестке или тоне: требуется более яркая и образная речь (Rambler/гороскопы).