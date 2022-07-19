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Погода в Москве на 19 июля 2022 года. Прогноз погоды в Москве


Прогноз погоды в Москве на 19 июля 2022 года. Температура воздуха утром, днем, вечером и ночью, сила ветра, влажность воздуха, атмосферное давление.

Погода в Москве на 19.07.2022

Утро - температура +16 (облачно), ветер 5,0 м/с, влажность 70%, давление 750 мм.рт.ст.

День - температура +19 (облачно, дождь), ветер 4,9 м/с, влажность 54%, давление 749 мм.рт.ст.

Вечер - температура +17 (облачно, дождь), ветер 3,6 м/с, влажность 66%, давление 747 мм.рт.ст.

Ночь - температура +13 (облачно), ветер 2,6 м/с, влажность 84%, давление 746 мм.рт.ст.

Долгота дня (широта Москвы) - 16 ч 51 мин.

Восход Солнца - 04:09, закат - 21:00.

Фаза Луны - убывающая Луна.









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