Погода в Москве на 19 июля 2022 года. Прогноз погоды в Москве

Прогноз погоды в Москве на 19 июля 2022 года. Температура воздуха утром, днем, вечером и ночью, сила ветра, влажность воздуха, атмосферное давление.



Погода в Москве на 19.07.2022



Утро - температура +16 (облачно), ветер 5,0 м/с, влажность 70%, давление 750 мм.рт.ст.



День - температура +19 (облачно, дождь), ветер 4,9 м/с, влажность 54%, давление 749 мм.рт.ст.



Вечер - температура +17 (облачно, дождь), ветер 3,6 м/с, влажность 66%, давление 747 мм.рт.ст.



Ночь - температура +13 (облачно), ветер 2,6 м/с, влажность 84%, давление 746 мм.рт.ст.



Долгота дня (широта Москвы) - 16 ч 51 мин.



Восход Солнца - 04:09, закат - 21:00.



Фаза Луны - убывающая Луна.