Гороскоп на 20 июля 2022 года Телец

Гороскоп на 20 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 20.07.2022



Телец



Не время принимать ответственные решения – сейчас на них вас будет толкать импульсивность. Эмоции разбушуются и не дадут вам думать трезво, так что отложите многие вопросы на завтра. Зато это отличное время общаться и рекламировать себя – и то, и другое получится у вас на ура. Позаботьтесь о близких в этот день – возможно, им нужна ваша помощь, но попросить они не могут (Rambler/гороскопы).