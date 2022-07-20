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Гороскоп на 20 июля 2022 года Телец


Гороскоп на 20 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.

Точный гороскоп на сегодня 20.07.2022

Телец

Не время принимать ответственные решения – сейчас на них вас будет толкать импульсивность. Эмоции разбушуются и не дадут вам думать трезво, так что отложите многие вопросы на завтра. Зато это отличное время общаться и рекламировать себя – и то, и другое получится у вас на ура. Позаботьтесь о близких в этот день – возможно, им нужна ваша помощь, но попросить они не могут (Rambler/гороскопы).









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