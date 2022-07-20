Гороскоп на 20 июля 2022 года Рак

Гороскоп на 20 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рак.



Точный гороскоп на сегодня 20.07.2022



Рак



На вашем горизонте появились недруги и соперники, и сейчас придется бороться за место под солнцем. Но вы сможете всех обскакать, главное – идти только вперед, не сворачивать со своего пути. Держите деньги в кошельке – сегодня есть риск серьезно потратиться или вовсе потерять немаленькую сумму. Самое время попросить прощения и простить того, с кем вы недавно поссорились (Rambler/гороскопы).