Гороскоп на 20 июля 2022 года Лев

Гороскоп на 20 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 20.07.2022



Лев



Пора закатать губу – далеко не все, что вы хотите, вы можете достичь. Старайтесь браться за дела по силам, иначе перенапряжение отразится на самочувствии. Не лучшее время что-то решать – сейчас вы можете ошибиться. И убавьте эмоциональность, иначе ваши чувства больно ударят и по вам, и по близким. Сконцентрируйте внимание на любимых – кому-то из них нужна ваша помощь, даже если они не просят (Rambler/гороскопы).