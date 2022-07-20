Гороскоп на 20 июля 2022 года Скорпион

Гороскоп на 20 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Точный гороскоп на сегодня 20.07.2022



Скорпион



Коллеги будут раздражать вас – каждый норовит уколоть вас словом, поспорить, показать свои преимущества. Не обращать внимание будет сложно. Лучшее решение – уходить подальше и работать в одиночестве. Просить помощи даже у близких – так себе идея. Если даже вам и помогут, то сделают это, спустя рукава, и вам придется исправлять допущенные ими ошибки (Rambler/гороскопы).