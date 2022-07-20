Гороскоп на 20 июля 2022 года Козерог

Гороскоп на 20 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 20.07.2022



Козерог



Активизируются завистники и конкуренты – из схватки умов вы обязательно выйдите победителем. Так что смело боритесь за место под солнцем и не бойтесь высказывать свое мнение. Сейчас вы можете «заразить» своими проблемами близких. Так что реже говорите о неприятностях, чтобы они о вас не волновались. Вечером можно проанализировать прошедший день и понять, чего вы успели добиться (Rambler/гороскопы).