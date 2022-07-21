Гороскоп на 21 июля 2022 года Овен

Гороскоп на 21 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Овен.



Точный гороскоп на сегодня 21.07.2022



Овен



Сегодня звезды советуют Овнам аккуратнее вести свой бизнес и финансовые дела. Этот день может создать ситуации материального ущерба или непредвиденных трат. Не самое удачное время для покупок, особенно для приобретения техники, бытовой хозяйственной утвари и электрооборудования: если приходится делать это сегодня, не помешает сразу тестировать новинки на предмет возможных сюрпризов или изъянов (Rambler/гороскопы).