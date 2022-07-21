Гороскоп на 21 июля 2022 года Телец

Гороскоп на 21 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 21.07.2022



Телец



Сегодня экспериментаторский пыл, предприимчивость и стремление к свободе сочетаются у Тельцов с упрямством и вспыльчивостью. От многих Тельцов в этот день «летят искры», но окружающих это скорее привлекает, чем отталкивает. А вот сами Тельцы рискуют себе навредить, если будут неосторожны. Для них возрастает вероятность травм, им стоит аккуратнее обращаться с инструментами и электрооборудованием (Rambler/гороскопы).