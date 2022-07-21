Гороскоп на 21 июля 2022 года Близнецы

Гороскоп на 21 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Точный гороскоп на сегодня 21.07.2022



Близнецы



Сегодня Близнецам стоит учитывать высокую вероятность технических и других проблем, которые могут сделать их временными пленниками сложившихся обстоятельств. Возможна зависимость от друзей, денег или от срочных услуг - например, ремонтных или эвакуационных. Нежелательно выбирать эти сутки для начинаний: приключения и хлопоты будут тормозить прогресс, непредвиденные ситуации заставят понервничать (Rambler/гороскопы).