Гороскоп на 21 июля 2022 года Лев

Гороскоп на 21 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 21.07.2022



Лев



Сегодня звезды советуют Львам осторожнее выбирать пути, инструменты и методы: цель не всегда оправдывает средства. Выбрав не тех друзей, а также излишне оригинальный, вызывающий и революционный вариант действий, в этот день можно разрушить часть своих достижений. При дополнительных негативных личных обстоятельствах есть риск увольнения, краха бизнеса, разрыва дружбы и других малоприятных событий (Rambler/гороскопы).