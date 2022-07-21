Гороскоп на 21 июля 2022 года Весы

Гороскоп на 21 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 21.07.2022



Весы



Сегодня звезды рекомендуют Весам как можно аккуратнее вести и свои, и совместные дела. В этот день возрастают риски, возможны технические сбои, финансовые сюрпризы и нештатные повороты событий. Могут сделать неожиданный коварный ход конкуренты. В любом занятии не повредит техника безопасности. В экстренной ситуации окажется важным поведение друга или партнера. Стоит иметь деньги на срочные нужды (Rambler/гороскопы).