Гороскоп на 21 июля 2022 года Скорпион

Гороскоп на 21 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Точный гороскоп на сегодня 21.07.2022



Скорпион



Скорпионам стоит учитывать напряженный и непредсказуемый характер этого дня: любое разногласие может получить дополнительную подпитку и в самый неожиданный момент принять критичную форму. Возможны споры с друзьями или рискованные схватки с конкурентами. Нередко прямыми или косвенными зачинателями событий будут сами Скорпионы. Ссору можно отчасти замять, но у нее будут «долгоиграющие» последствия (Rambler/гороскопы).