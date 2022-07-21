Гороскоп на 21 июля 2022 года Козерог

Гороскоп на 21 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 21.07.2022



Козерог



Сегодня у Козерогов есть шанс добиться успеха. Вероятность получить желаемое выше, если они не ставят себе слишком жестких ограничений, не боятся ломать шаблоны и не сдерживают свой креатив там, где это не запрещено. Своими оригинальными методами они могут не только удивить окружающих, но и вызвать у них симпатию, интерес и доверие. Не стоит планировать на этот день скучные и монотонные занятия (Rambler/гороскопы).