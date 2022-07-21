Гороскоп на 21 июля 2022 года Стрелец

Гороскоп на 21 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Стрелец.



Точный гороскоп на сегодня 21.07.2022



Стрелец



Стрельцов ждет хлопотный день, при этом результат их усилий часто будет непредсказуем. Не исключены компьютерные сбои, производственные авралы, сложности с питомцами, сюрпризы от друзей или подчиненных. Может потребоваться срочная уникальная услуга - например, ремонт новинки или раритета. Не помешает удвоить аккуратность в обращении с инструментами, а также в ходе лечебных и бытовых процедур (Rambler/гороскопы).