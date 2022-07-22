Гороскоп Телец на 22 июля 2022 года

Гороскоп на 22 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 22.07.2022



Телец



Сегодня Тельцов раздражают внешние ограничения, мешающие свободе их действий и реализации их революционных прогрессивных идей. Многим Тельцам придется держаться в жестких границах профессиональной этики, общепринятых стандартов или родительского долга, считаться с требованиями начальства. Звезды советуют действовать неформальными путями - тогда некоторые правила и системы контроля удастся обойти (Rambler/гороскопы).