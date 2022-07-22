Гороскоп Близнецы на 22 июля года

Гороскоп на 22 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Точный гороскоп на сегодня 22.07.2022



Близнецы



Сегодня звезды советуют Близнецам действовать по обстоятельствам и заранее готовиться к тому, что они не всегда предсказуемы. Если вчера случилось нечто непредвиденное, вам придется пройти путь до конца - и пока вы не выполните все, что от вас требуется, вы вряд ли будете свободны. Возможно, управлять ситуацией будут ваши друзья, случайные люди или сервисы, от которых вы в данный момент зависите (Rambler/гороскопы).