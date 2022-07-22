Гороскоп Весы на 22 июля 2022 года

Гороскоп на 22 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 22.07.2022



Весы



Сегодня звезды не советуют Весам отключать аварийные меры безопасности: новые острые повороты событий маловероятны, но сюрпризы и отдельные проблемы все же не исключены. Возможно, потребуется время до конца дня, чтобы устранить неполадки или восстановить штатный режим работы. На этот период может оказаться временно недоступен привычный сервис или вынужденно отключена стандартная программа защиты (Rambler/гороскопы).