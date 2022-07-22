Гороскоп Скорпион на 22 июля 2022 года

Гороскоп на 22 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Точный гороскоп на сегодня 22.07.2022



Скорпион



Скорпионам стоит помнить, что сегодня остаются в силе вчерашние непредсказуемые и небезопасные тенденции. Витающее в воздухе напряжение, спровоцированное ссорой или конкуренцией, может отражаться на текущих работах и дружеских отношениях, на стиле взаимодействия с помощниками, коллегами или домочадцами. Если случилась размолвка, стоит дать себе и другой стороне эмоционально остыть и успокоиться (Rambler/гороскопы).