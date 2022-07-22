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Гороскоп Козерог на 22 июля 2022 года


Гороскоп на 22 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.

Точный гороскоп на сегодня 22.07.2022

Козерог

Сегодня Козерогов ведет житейская интуиция, деловое или творческое чутье. Невидимой, но важной опорой для них могут оказаться их родительские, дружеские или романтические чувства. Главной ценностью для многих Козерогов станет прогресс и поиск обхода тех препятствий, которые ему в данный момент все еще мешают. Реализация творческих идей может быть ограничена этическими или материальными рамками (Rambler/гороскопы).









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