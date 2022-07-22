Гороскоп Водолей на 22 июля 2022 года

Гороскоп на 22 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Водолей.



Точный гороскоп на сегодня 22.07.2022



Водолей



Сегодня Водолеям стоит повысить внимание к системным мерам безопасности: они нужны в любых работах. В этот день велик риск травм, сбоев и технических авралов, а также бытовых, дружеских и производственных ссор, внутрикорпоративной конкуренции. Стоит заботиться о защите владений, аккуратнее обращаться с инструментами. Не лучший момент для начала ремонта или строительства, прокладки электросетей (Rambler/гороскопы).