Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 21 июля 2022. Ковид статистика на сегодня

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 21 июля в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 6 391 человек (1 195 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 511 120 человек. Умерли за сутки в России 42 человека.



В Москве за сутки заразились 1 763 человека (за все время - 2 793 210). 10 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 559 647. За все время в мире заразились 566 763 892 человека. За сутки умерли 6 400 человек (всего - 6 380 766).