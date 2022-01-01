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Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 22 июля 2022. Ковид статистика на сегодня


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 22 июля в Москве, России и мире

За сутки число заражений в России составило 6 659 человек (1 167 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 517 779 человек. Умер за сутки в России 41 человек.

В Москве за сутки заразились 1 787 человек (за все время - 2 794 997). 9 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 594 480. За все время в мире заразились 566 798 582 человека. За сутки умерли 6 469 человек (всего - 6 380 857).









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