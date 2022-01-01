Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 23 июля 2022. Ковид статистика на сегодня

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 23 июля в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 6 953 человека (1 200 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 524 732 человека. Умерли за сутки в России 38 человек.



В Москве за сутки заразились 1 871 человек (за все время - 2 796 868). 7 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 097 499. За все время в мире заразились 568 997 328 человек. За сутки умерли 1 647 человек (всего - 6 382 323).