Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 24 июля 2022. Ковид статистика на сегодня

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 24 июля в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 7 523 человека (757 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 532 255 человек. Умерли за сутки в России 37 человек.



В Москве за сутки заразились 2 386 человек (за все время - 2 799 254). 12 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 619 151. За все время в мире заразились 569 631 390 человек. За сутки умерли 1 080 человек (всего - 6 383 438).