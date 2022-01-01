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Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 24 июля 2022. Ковид статистика на сегодня


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 24 июля в Москве, России и мире

За сутки число заражений в России составило 7 523 человека (757 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 532 255 человек. Умерли за сутки в России 37 человек.

В Москве за сутки заразились 2 386 человек (за все время - 2 799 254). 12 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 619 151. За все время в мире заразились 569 631 390 человек. За сутки умерли 1 080 человек (всего - 6 383 438).









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