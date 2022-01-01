Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 25 июля 2022. Ковид статистика на сегодня

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 25 июля в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 6 571 человек (759 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 538 826 человек. Умерли за сутки в России 34 человека.



В Москве за сутки заразились 2 133 человека (за все время - 2 801 387). 7 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 544 075. За все время в мире заразились 570 188 436 человек. За сутки умерли 820 человек (всего - 6 384 303).