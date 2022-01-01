Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 26 июля 2022. Ковид статистика на сегодня

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 26 июля в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 6 183 человек (1 664 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 545 009 человек. Умерли за сутки в России 47 человек.



В Москве за сутки заразились 2 037 человек (за все время - 2 803 424). 13 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 993 562. За все время в мире заразились 571 183 738 человек. За сутки умерли 1 899 человек (всего - 6 386 234).