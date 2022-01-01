Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 27 июля 2022. Ковид статистика на сегодня


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 27 июля в Москве, России и мире

За сутки число заражений в России составило 9 027 человек (1 628 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 554 036 человек. Умерли за сутки в России 36 человек.

В Москве за сутки заразились 3 673 человека (за все время - 2 807 097). 13 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 185 123. За все время в мире заразились 572 380 067 человек. За сутки умерли 2 664 человека (всего - 6 388 910).









  • Гороскоп Стрелец на 22 июля 2022 года
  • Гороскоп на 21 июля 2022 года Близнецы
  • Какой праздник 16 июля 2022 года. Какой церковный и народный праздник
  • Какой праздник 11 июля 2022 года. Какой церковный и народный праздник
  • Сколько ресторанов McDonald's (Макдоналдс) работало в России
    •




    Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023. 3-й тур РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Календарь этапов Формула-1 в сезоне 2022. Гран-при Франции

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.

    Виды силовых тренажеров

    Виды силовых тренажеров

    Одними из наиболее эффективных вариантов спортивного инвентаря являются тренажеры для силовых тренировок. Они незаменимы для улучшения рельефа, набора мышечной массы, сохранения объема мускулатуры в период сушки.

    Рынок чая: стагнация потребления

    Рынок чая

    Российская Федерация в мировом масштабе занимает четвертое место по потреблению бодрящего напитка. Насыщения данный сегмент рынка не достиг.

    Обладатели Кубка Стэнли по годам

    Все обладатели Кубка Стэнли

    Из российских хоккеистов по три раза обладателями Кубка Стэнли становились Евгений Малкин, Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Сергей Брылин.









    Гороскоп Весы на 29 июля 2022 года
    Гороскоп Дева на 29 июля 2022 года
    Гороскоп Лев на 29 июля 2022 года
    Гороскоп Рак на 29 июля 2022 года
    Гороскоп Близнецы на 29 июля года
    Гороскоп Телец на 29 июля 2022 года
    Гороскоп Овен на 29 июля 2022 года
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 27 июля 2022. Ковид статистика на сегодня
    Самые смешные анекдоты дня - 28 июля 2022 года
    Самые смешные анекдоты дня - 27 июля 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru