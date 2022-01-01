Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 27 июля 2022. Ковид статистика на сегодня

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 27 июля в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 9 027 человек (1 628 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 554 036 человек. Умерли за сутки в России 36 человек.



В Москве за сутки заразились 3 673 человека (за все время - 2 807 097). 13 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 185 123. За все время в мире заразились 572 380 067 человек. За сутки умерли 2 664 человека (всего - 6 388 910).