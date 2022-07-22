Расписание трансляций «Формула-1» Гран-при Франции, 22-24 июля 2022

С 22 по 24 июля 2022 года в Ле-Кастелле пройдет 12-й этап гонок «Формулы-1» - Гран-при Франции.



Расписание трансляций Гран-при Франции



22 июля 2022, пятница



15:00 Свободная практика 1

18:00 Свободная практика 2



23 июля 2022, суббота



14:00 Свободная практика 3

17:00 Квалификация



24 июля 2022, воскресенье



16:00 Гонка - 53 круга по 5,8 км



Где смотреть в прямом эфире 12-й этап гонок «Формулы-1»



Официально в России «Формула-1» не показывается, но остаются некоторые лазейки - любой сервис IPTV, транслирующий Sky Sports F1, сервис F1 TV через VPN и оплатой картой не из России. А также записи гонок можно скачать с различных торрентов.