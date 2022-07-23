Гороскоп Телец на 23 июля 2022 года

Гороскоп на 23 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 23.07.2022



Телец



Тельцам пора обратить внимание на перемены в своем доме, семье или группе. Возможно появление важной персоны, вокруг которой вертится общее внимание. Некоторые Тельцы могут сами стать центральной фигурой в своем близком кругу, например, хозяевами жилья. В первом случае им лучше не ссориться со «звездой», а во втором подумать над своими манерами: возможно, они слишком агрессивны и экстравагантны (Rambler/гороскопы).