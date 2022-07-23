Гороскоп Лев на 23 июля 2022 года

Гороскоп на 23 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 23.07.2022



Лев



Сегодня у Львов появляется «второе дыхание» после периода одиночества, переживаний или зависимости. Они получают право голоса, могут выступать с заявкой от своего имени, продвигать свои мысли и транслировать миру свои идеалы (особенно если рождены в июле). День хорош для восстановления связей, включая зарубежные, для возврата к журналистской или писательской деятельности, учебе или преподаванию (Rambler/гороскопы).